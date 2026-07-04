Macy's 4th of July Fireworks Show 2026: NYC street closures, best places to watch
NEW YORK CITY - It's Saturday, July 4, which means it's the day of the Macy's 4th of July Fireworks Show in New York City!
JUMP TO: STREET CLOSURES l WHERE TO WATCH, NOT WATCH l PERFORMERS
FOX LOCAL New York will stream live coverage of New York City fireworks and the skyline beginning at 6 p.m. To stream from anywhere, download the FOX LOCAL app or search "FOX LOCAL New York" on your smart TV, mobile browser or YouTube.
Fireworks near me for 4th of July
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A tradition since 1976, here's what you need to know about this year's show, including the list of street closures, where to watch and performers.
NYC street closures
The following streets will be closed on Saturday, July 4, at the discretion of the NYPD:
Manhattan
- Grand Street; Catherine Street; South Street/FDR Drive; East Broadway
- FDR Drive between Brooklyn Battery Underpass and Delancey Street (including exit/entrance ramps)
- Montgomery Street between FDR and Grand Street
- Allen Street between Canal Street and Division Street/Pike Street
- Pike Street between Division Street and Canal Street
- Robert F. Wagner Sr. Place between Pearl Street and South Street
- Frankfort Street between Gold Street and Pearl Street
- Dover Street between Pearl Street and South Street
- Peck Slip between Pearl Street and South Street
- Beekman Street between Pearl Street and South Street
- Fulton Street between Gold Street and Pearl Street
- John Street between Water Street and South Street
- Maiden Lane between Water Street and South Street
- Wall Street between Water Street and South Street
- Gouverneur Lane between Water Street and South Street
- Old Slip between Water Street and South Street
- Broad Street between Water Street and South Street
- Whitehall Street between Water Street and South Street
- State Street between Water Street/Whitehall Street and Battery Place
- West Street between Battery Place and West Thames Street
- Gold Street between Fulton Street and Frankfort Street
- Pearl Street between Fulton Street and St. James Place
- St. James Place between Robert F. Wagner Sr. Place and Oliver Street
- Water Street between State Street/Whitehall Street and Pearl Street
- Water Street between Beekman Street and Dover Street
- Front Street between Old Slip and John Street
- Front Street between Beekman Street and Dover Street
- Battery Place between State Street/Broadway and West Street
- South Street between Whitehall Street and Jackson Street
- Manhattan Bridge
Brooklyn
- Brooklyn Bridge
- John Street between Jay Street and Adams Street
- Plymouth Street between Pearl Street and Main Street
- Water Street between Adams Street and Old Fulton Street
- Front Street between Jay Street and Old Fulton Street
- York Street between Jay Street and Front Street
- Tillary Street between Prince Street and Cadman Plaza West
- Joralemon Street between Furman Street and Adams Street
- Atlantic Avenue between Furman Street and Flatbush Avenue
- Degraw Street between Columbia Street and Van Brunt Street
- Summit Street between Van Brunt Street and Imlay Street
- Pioneer Street between Van Brunt Street and Conover Street
- King Street between Van Brunt Street and Ferris Street
- Sullivan Street between Van Brunt Street and Dead End
- Wolcott Street between Van Brunt Street and Dead End
- Dikeman Street between Van Brunt Street and Dead End/Ferris Street
- Coffey Street between Van Brunt Street and Dead End
- Van Dyke Street between Van Brunt Street and Dead End
- Beard Street between Van Brunt Street and Conover Street
- Reed Street between Van Brunt Street and Conover Street
- Jay Street between York Street and Dead End
- Pearl Street between York Street and John Street
- Adams Street between York Street and John Street
- Washington Street between York Street and Dead End/Plymouth Street
- Main Street between Front Street and Plymouth Street
- Old Fulton Street between Cadman Plaza West and Furman Street
- Furman Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue
- Hicks Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue
- Henry Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue
- Cadman Plaza West between Old Fulton Street and Joralemon Street
- Adams Street between Brooklyn Bridge/Brooklyn Bridge Boulevard and Joralemon Street/Fulton Street
- Flatbush Avenue/Flatbush Avenue Extension between Manhattan Bridge and Atlantic Avenue
- Columbia Street between Atlantic Avenue and Degraw Street
- Van Brunt Street between Degraw Street and Dead End
- Imlay Street between Summit Street and Pioneer Street
- Conover Street between Pioneer Street and Dead End
- Ferris Street between King Street and Van Dyke Street
Where to watch Macy's fireworks 2026
Dig deeper:
The fireworks will be visible from Brooklyn and Manhattan from any area with an unobstructed view of the sky above the lower East River. The following areas are recommended for public viewing:
Elevated portions of the FDR Drive with the following access points:
- Montgomery Street at Madison Street
- Robert Wagner Place at Brooklyn Bridge off ramp
- Robert Wagner Place at Brooklyn Bridge on ramp
- Broad Street at Water Street
ADA viewing will be available at:
- The NYC Vietnam Veterans Memorial Plaza with access at the east side of Water Street at Coenties Slip
- Pier 35 with access at Cherry Street and Rutgers Slip
Public viewing at the below locations will be accessible only via free tickets issued by the City of New York:
- Piers within The Seaport
- Brooklyn Bridge Park
- Brooklyn Heights Promenade
Where not to watch the Macy's fireworks
The following areas are not recommended for viewing, as the fireworks are not visible from these locations:
- Areas of the FDR Drive in Midtown
- The Battery
- Battery Park City
- Hudson River Park
- East River Park
- Hunter’s Point South Waterfront Park
- Roosevelt Island
- Governors Island
- Gantry Plaza State Park
- Riverside Park South
- The Staten Island Ferry
What can you bring to the fireworks show?
Why you should care:
The following items are not permitted at public viewing locations:
- Alcohol
- Backpacks
- Blankets
- Cigarettes
- Drones
- Duffle bags
- E-cigarettes
- Large bags
- Large coolers
- Large packages
- Lawn chairs
- Motorized scooters
- Umbrellas
- Weapons
Spectators viewing from New York City are subject to search by the NYPD, and all viewing locations are subject to change at any time by the NYPD.
Who is performing at Macy's fireworks 2026?
Macy’s has announced an all-star lineup for the 50th anniversary show. The performers include:
- Bebe Rexha
- Blake Shelton
- Noah Kahan
- Post Malone
- Salt-N-Pepa
- Shaboozey