The Brief The NYC DOT released a list of gridlock alert days for 2025. The agency encourages New Yorkers on these days to use alternate forms of transportation.



Drivers, beware!

Why you should care:

The New York City Department of Transportation released a list of gridlock alert days for 2025 – days the agency encourages New Yorkers to use alternate forms of transportation.

This includes next week, when the high-level week of the UN General Assembly gets underway.

2025 gridlock alert days

Monday, September 22

Tuesday, September 23

Wednesday, September 24

Thursday, September 25

Friday, September 26

Wednesday, November 19

Thursday, November 20

Tuesday, November 25

Wednesday, December 3

Thursday, December 4

Friday, December 5

Monday, December 8

Tuesday, December 9

Wednesday, December 10

Thursday, December 11

Friday, December 12

Monday, December 15

Tuesday, December 16

Wednesday, December 17

Thursday, December 18

What they're saying:

"NYC DOT designates the busiest traffic days of the year as Gridlock Alert Days - the days when traffic is expected to be at its slowest and most congested," the agency said. "Whether traveling for work, errands or recreation, please consider walking, biking or taking public transportation whenever possible."

