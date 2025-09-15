New York City gridlock alert days for 2025, including next week's UN General Assembly
NEW YORK CITY - Drivers, beware!
Why you should care:
The New York City Department of Transportation released a list of gridlock alert days for 2025 – days the agency encourages New Yorkers to use alternate forms of transportation.
This includes next week, when the high-level week of the UN General Assembly gets underway.
2025 gridlock alert days
- Monday, September 22
- Tuesday, September 23
- Wednesday, September 24
- Thursday, September 25
- Friday, September 26
- Wednesday, November 19
- Thursday, November 20
- Tuesday, November 25
- Wednesday, December 3
- Thursday, December 4
- Friday, December 5
- Monday, December 8
- Tuesday, December 9
- Wednesday, December 10
- Thursday, December 11
- Friday, December 12
- Monday, December 15
- Tuesday, December 16
- Wednesday, December 17
- Thursday, December 18
What they're saying:
"NYC DOT designates the busiest traffic days of the year as Gridlock Alert Days - the days when traffic is expected to be at its slowest and most congested," the agency said. "Whether traveling for work, errands or recreation, please consider walking, biking or taking public transportation whenever possible."
