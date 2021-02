How much snow are we getting in New York?

article

Here are some of the first snow reports in various locations in New York as the snow continues to fall and the totals rise from a major winter storm that is hitting the New York City region.

..BRONX COUNTY...

SE EAST TREMONT 5.7 IN 0700 AM

...KINGS COUNTY...

2 NE CONEY ISLAND 6.0 IN 0700 AM

...NASSAU COUNTY...

EAST WILLISTON 6.5 IN 0800 AM

BROOKVILLE 6.5 IN 0836 AM

MASSAPEQUA 5.8 IN 0630 AM

1 N MERRICK 5.8 IN 0700 AM

1 N SYOSSET 5.4 IN 0700 AM

NEW HYDE PARK 4.2 IN 0415 AM

SYOSSET 2.5 IN 0805 AM

...NEW YORK COUNTY...

1 ENE NEW YORK 6.5 IN 0748 AM

1 NNE BATTERY PARK 5.5 IN 0700 AM

CENTRAL PARK 5.3 IN 0651 AM

...ORANGE COUNTY...

0.8 N PORT JERVIS 7.0 IN 0700 AM

PORT JERVIS 2.9 ESE 5.5 IN 0630 AM

MIDDLETOWN 5.0 IN 0715 AM

PINE BUSH 4.5 IN 0800 AM

GREENWOOD LAKE 3.0 SW 3.8 IN 0800 AM

WALDEN 1.3 S 3.5 IN 0700 AM

1 WNW MONROE 3.0 IN 0600 AM

MONROE 2.5 IN 0720 AM

...PUTNAM COUNTY...

COLD SPRING 2.0 IN 0700 AM

...QUEENS COUNTY...

BAYSIDE 6.1 IN 0545 AM

2 NW BELLEROSE 5.5 IN 0715 AM

NYC/JFK 4.6 IN 0651 AM

1 SE JAMAICA 4.3 IN 0800 AM

NYC/LA GUARDIA 4.1 IN 0651 AM

...RICHMOND COUNTY...

1 ENE TODT HILL 6.8 IN 0815 AM

2 ESE HEARTLAND VILLAGE 6.3 IN 0714 AM

STATEN ISLAND 1.4 SE 6.0 IN 0700 AM

...ROCKLAND COUNTY...

STONY POINT 0.7 NW 4.3 IN 0700 AM

3 NNW STONY POINT 4.3 IN 0700 AM

...SUFFOLK COUNTY...

WEST BABYLON 5.0 IN 0645 AM

CENTERPORT 4.4 IN 0700 AM

BRIGHTWATERS 0.5 NNE 4.0 IN 0800 AM

SAYVILLE 3.4 IN 0830 AM

CENTEREACH 1.3 NE 3.0 IN 0600 AM

NWS OFFICE 3.0 IN 0700 AM

ISLIP AIRPORT 2.9 IN 0651 AM

MATTITUCK 1.6 SSE 1.6 IN 0800 AM

BRIDGEHAMPTON 1.5 IN 0700 AM

ORIENT POINT 1.5 IN 0800 AM

1 NW JAMESPORT 1.4 IN 0630 AM

...WESTCHESTER COUNTY...

2 S YONKERS 5.2 IN 0745 AM

HASTINGS-ON-HUDSON 5.0 IN 0700 AM

THORNWOOD 5.0 IN 0759 AM

3 NNW GOLDENS BRIDGE 4.0 IN 0715 AM

1 NNW WHITE PLAINS 4.0 IN 0805 AM

SHRUB OAK 3.0 IN 0630 AM

SOUTH SALEM 2.7 IN 0715 AM