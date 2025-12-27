How much snow fell on Saturday? Totals for NYC area
NEW YORK CITY - Snow fell across the Tri-State area on Friday night into Saturday morning, and snowfall observations from the National Weather Service show totals across New York City, Long Island, New Jersey and Connecticut.
HOW MUCH SNOW FELL LAST NIGHT: NEW YORK l NEW JERSEY l CONNECTICUT
The National Weather Service released a Public Information Statement detailing snowfall measurements as of Saturday morning.
New York snow totals
- Armonk: 6.4 in.
- Babylon: 7.5 in.
- Bay Ridge: 3.1 in.
- Bohemia: 5.6 in.
- Carle Place: 3.1 in.
How much snow did NYC get?
- Central Park: 4.3 in.
- Centre Island: 4.0 in.
- Commack: 4.5 in.
- Deer Park: 5.3 in.
- East Patchogue: 5.1 in.
- Elmont: 2.0 in.
- Flanders: 5.8 in.
- Fordham: 4.3 in.
- Highland Mills: 5.2 in.
- Howard Beach: 4.6 in.
- Islip Airport: 6.6 in.
- JFK Airport: 4.1 in.
- Kings Park: 3.6 in.
- La Guardia Airport: 4.1 in.
- Levittown: 4.0 in.
- Massapequa: 4.1 in.
- Medford: 3.5 in.
- Monroe: 5.0 in.
- North Patchogue: 6.8 in.
- Orient: 7.5 in.
- Peekskill: 6.1 in.
- Pelham Manor: 2.8 in.
- Poquott: 5.2 in.
- Putnam Valley: 5.7 in.
- Ridge: 5.6 in.
- Sayville: 5.1 in.
- Smithtown: 4.3 in.
- Sound Beach: 5.8 in.
- Stewart Airport: 5.7 in.
- Stony Brook: 5.8 in.
- Upton 6.5 in.
- Warwick: 4.0 in.
- Williamsburg: 4.3 in.
New Jersey snow totals
- Cranford: 3.0 in.
- Franklin Lakes: 3.2 in.
- Harrison: 4.0 in.
- Hoboken: 3.9 in.
- Newark: 2.3 in.
- River Edge: 3.3 in.
- Springfield: 3.0 in.
- Union: 3.0 in.
Connecticut snow totals
- Ansonia: 6.0 in.
- Bethel: 6.5 in.
- Branford: 6.5 in.
- Bridgeport Airport: 7.1 in.
- Clinton: 8.0 in.
- Durham: 7.1 in.
- Easton: 6.2 in.
- Fairfield: 9.1 in.
- Hamden: 7.3 in.
- Ledyard Center: 5.5 in.
- Meriden: 9.0 in.
- New Canaan: 7.1 in.
- New London: 6.5 in.
- North Haven: 7.7 in.
- Salem: 7.0 in.
- Stamford: 5.9 in.
- Westbrook: 7.7 in.