Live 2025 NYC election results: Mayor, City Council, ballot proposals, more

By
Published  November 4, 2025 8:48pm EST
2025 election for NYC mayor
FOX 5 NY
article

NEW YORK - New York City is holding its 2025 general election, which includes the pivotal seat for mayor of the largest city in the United States – a role widely known as the "second-toughest job in America."

ELECTION RESULTS - JUMP TO: MAYOR | CITY COUNCIL | BALLOT PROPOSALS | COMPTROLLER | PUBLIC ADVOCATE | BOROUGH PRESIDENT | DISTRICT ATTORNEY

Track real-time election results below in the races for NYC mayor, City Council, comptroller, public advocate and district attorney, as well as the races for the five borough presidents and New York's ballot proposals. Watch live election coverage here.

NYC mayor election results

NY & NYC ballot proposal election results

NYC comptroller election results

NYC public advocate election results

Manhattan district attorney election results*

*Eric Gonzalez is running for Brooklyn District Attorney unopposed. There are no races for district attorney in Queens, the Bronx or Staten Island.

Borough presidents election results

Manhattan

Brooklyn

Queens

The Bronx

Staten Island

*NYC City Council election results

Click here to find your district.

District 1: Manhattan

  • Financial District-Battery Park City, Tribeca-Civic Center, The Battery-Governors Island-Ellis Island-Liberty Island, SoHo-Little Italy-Hudson Square, Chinatown-Two Bridges, Lower East Side

District 2: Manhattan

  • Greenwich Village, Lower East Side, East Village, Midtown South-Flatiron-Union Square, Gramercy, Murray Hill-Kips Bay

District 3: Manhattan

  • SoHo-Little Italy-Hudson Square, West Village, Chelsea-Hudson Yards, Hell's Kitchen, Midtown South-Flatiron-Union Square, Midtown-Times Square

District 4: Manhattan

  • Midtown South-NoMad, Midtown-Times Square, Stuyvesant Town-Peter Cooper Village, Murray Hill-Kips Bay, East Midtown-Turtle Bay, United Nations, Upper East Side-Carnegie Hill

District 5: Manhattan

  • East Midtown-Turtle Bay, United Nations, Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island, Upper East Side-Carnegie Hill, Upper East Side-Yorkville

District 7: Manhattan

  • Upper West Side (Central), Upper West Side-Manhattan Valley, Morningside Heights, Manhattanville-West Harlem, Hamilton Heights-Sugar Hill, Washington Heights (South)

District 8: The Bronx & Manhattan

  • Mott Haven-Port Morris, Melrose, Concourse-Concourse Village, Upper East Side-Carnegie Hill, Upper East Side-Yorkville, East Harlem (South), East Harlem (North), Randall's Island

District 10: Manhattan

  • Washington Heights, Inwood, Marble Hill

Back to the top

District 11: The Bronx

  • Bedford Park, Norwood, Kingsbridge Heights-Van Cortlandt Village, Kingsbridge, Riverdale-Spuyten Duyvil, Wakefield-Woodlawn, Woodlawn Cemetery, Van Cortlandt Park

District 12: The Bronx

  • Williamsbridge-Olinville, Bronxwood, Eastchester-Edenwald-Baychester, Wakefield, Allerton-Parkside, Baychester, The Valley, Co-op City

District 13: The Bronx

  • Bruckner-Bronx River, Throggs Neck-Schuylerville, Pelham Bay-Country Club-City Island, Hart Island, Ferry Point Park-St. Raymond Cemetery, Pelham Parkway-Van Nest, Morris Park, Pelham Bay Park

District 15: The Bronx

  • Fordham, Belmont, East Tremont, West Farms, Van Nest and Allerton

District 16: The Bronx

  • Morrisania, Claremont Village-Claremont (East), Concourse-Concourse Village, Highbridge, Mount Eden-Claremont (West), Yankee Stadium-Macombs Dam Park, Claremont Park, University Heights (South)-Morris Heights, University Heights (North)-Fordham

District 17: The Bronx

  • Mott Haven-Port Morris, Melrose, Hunts Point, Longwood, North & South Brother Islands, Morrisania, Crotona Park East, Concourse-Concourse Village, West Farms, Soundview-Bruckner-Bronx River

District 18: The Bronx

  • Soundview-Bruckner, Soundview-Clason Point, Castle Hill-Unionport, Harding Park, Parkchester, Westchester Square

District 19: Queens

  • College Point, Whitestone-Beechhurst, Murray Hill-Broadway Flushing, North Flushing, Auburndale, Bayside, Bay Terrace-Clearview, Fort Totten, Douglaston-Little Neck

Back to the top

District 20: Queens

  • Flushing, Murray Hill, Queensboro Hill, Fresh Meadows & Mitchell-Linden

District 21: Queens

  • Astoria (North)-Ditmars-Steinway, Jackson Heights, East Elmhurst, North Corona, Elmhurst, Corona, Rego Park, Flushing-Willets Point, LaGuardia Airport, Flushing Meadows-Corona Park

District 23: Queens

  • Fresh Meadows, Jamaica Estates-Holliswood, Cunningham Park, Bayside, Douglaston-Little Neck, Oakland Gardens-Hollis Hills, Alley Pond Park, Jamaica, Hollis, Glen Oaks-Floral Park-New Hyde Park, Bellerose, Queens Village, Jamaica

District 25: Queens

  • Jackson Heights, Elmhurst, East Elmhurst, Woodside

District 26: Queens

  • Astoria (Central), Astoria (East)-Woodside (North), Queensbridge-Ravenswood-Dutch Kills, Sunnyside Yards (North), Long Island City-Hunters Point, Sunnyside, Woodside, Sunnyside Yards (South), Calvary & Mount Zion Cemeteries, Jackson Heights, Elmhurst, Maspeth

District 29: Queens

  • Rego Park, Forest Hills, Kew Gardens, Richmond Hill, South Richmond Hill, Ozone Park (North), South Ozone Park

Back to the top

District 30: Queens

  • Maspeth, Middle Village, parts of Glendale, Ridgewood, Elmhurst and Rego Park

District 35: Brooklyn

  • Fort Greene, Clinton Hill, Prospect Heights, Crown Heights

District 38: Brooklyn

  • Red Hook, parts of Gowanus, Park Slope, Sunset Park, Borough Park, Dyker Heights, Bensonhurst and Bath Beach

District 39: Brooklyn

  • Kensington, Borough Park, Windsor Terrace, Park Slope, Gowanus, Carroll Gardens, Cobble Hill, Boerum Hill, the Columbia Waterfront

Back to the top

District 41: Brooklyn

  • Bedford-Stuyvesant (East), Crown Heights (North), Lincoln Terrace Park, Crown Heights (South), Prospect Lefferts Gardens-Wingate, Ocean Hill, Brownsville, East Flatbush-Rugby, East Flatbush-Remsen Village

District 42: Brooklyn

  • East New York, Spring Creek-Starrett City, Brownsville, East Flatbush, Remsen Village, Canarsie

District 44: Brooklyn

  • Borough Park, Flatbush, Gravesend, Mapleton, Midwood

District 45: Brooklyn

  • Flatbush, East Flatbush, Midwood, Flatlands, Marine Park, Canarsie, Kensington

District 46: Brooklyn

  • Bergen Beach, Canarsie, Flatlands, Georgetown, Gerritsen Beach, Marine Park, Mill Basin, Mill Island, Sheepshead Bay

District 47: Brooklyn

  • Bay Ridge, Coney Island, Sea Gate, parts of Dyker Heights, Bath Beach and Gravesend

District 49: Staten Island

  • St. George-New Brighton, Tompkinsville-Stapleton-Clifton-Fox Hills, Rosebank-Shore Acres-Park Hill, West New Brighton-Silver Lake-Grymes Hill, Westerleigh-Castleton Corners, Port Richmond, Mariner's Harbor-Arlington-Graniteville, Snug Harbor, Todt Hill-Emerson Hill-Manor Heights, Fort Wadsworth

District 50: Staten Island

  • Arrochar, Bay Terrace, Bulls Head, Castleton Corners, Concord, Dongan Hills, Dongan Hills Colony, Egbertville, Emmerson Hill, Fort Wadsworth, Grant City, Grasmere, High Rock, Lighthouse Hill, Midland Beach, New Dorp, Oakwood, Ocean Breeze, Old Town, Richmondtown, South Beach, Todt Hill, Travis, Westerleigh, Willowbrook; Brooklyn: Bath Beach, Bay Ridge, Dyker Beach Park, Dyker Heights, Fort Hamilton

District 51: Staten Island

  • Todt Hill-Emerson Hill-Lighthouse Hill-Manor Heights, New Springville-Willowbrook-Bulls Head-Travis, Freshkills Park (North), Oakwood-Richmondtown, Great Kills-Eltingville, Arden Heights-Rossville, Annadale-Huguenot-Prince's Bay-Woodrow, Tottenville-Charleston, Freshkills Park (South), Great Kills Park

Back to the top

*FOX 5 NY will only show results for contested races, as some districts have candidates running unopposed

Watch live election night coverage

The Source: This article includes previous reporting from FOX 5 NY.

