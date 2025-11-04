Live 2025 NYC election results: Mayor, City Council, ballot proposals, more
NEW YORK - New York City is holding its 2025 general election, which includes the pivotal seat for mayor of the largest city in the United States – a role widely known as the "second-toughest job in America."
Track real-time election results below in the races for NYC mayor, City Council, comptroller, public advocate and district attorney, as well as the races for the five borough presidents and New York's ballot proposals. Watch live election coverage here.
NYC mayor election results
NY & NYC ballot proposal election results
NYC comptroller election results
NYC public advocate election results
Manhattan district attorney election results*
*Eric Gonzalez is running for Brooklyn District Attorney unopposed. There are no races for district attorney in Queens, the Bronx or Staten Island.
Borough presidents election results
Manhattan
Brooklyn
Queens
The Bronx
Staten Island
*NYC City Council election results
District 1: Manhattan
- Financial District-Battery Park City, Tribeca-Civic Center, The Battery-Governors Island-Ellis Island-Liberty Island, SoHo-Little Italy-Hudson Square, Chinatown-Two Bridges, Lower East Side
District 2: Manhattan
- Greenwich Village, Lower East Side, East Village, Midtown South-Flatiron-Union Square, Gramercy, Murray Hill-Kips Bay
District 3: Manhattan
- SoHo-Little Italy-Hudson Square, West Village, Chelsea-Hudson Yards, Hell's Kitchen, Midtown South-Flatiron-Union Square, Midtown-Times Square
District 4: Manhattan
- Midtown South-NoMad, Midtown-Times Square, Stuyvesant Town-Peter Cooper Village, Murray Hill-Kips Bay, East Midtown-Turtle Bay, United Nations, Upper East Side-Carnegie Hill
District 5: Manhattan
- East Midtown-Turtle Bay, United Nations, Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island, Upper East Side-Carnegie Hill, Upper East Side-Yorkville
District 7: Manhattan
- Upper West Side (Central), Upper West Side-Manhattan Valley, Morningside Heights, Manhattanville-West Harlem, Hamilton Heights-Sugar Hill, Washington Heights (South)
District 8: The Bronx & Manhattan
- Mott Haven-Port Morris, Melrose, Concourse-Concourse Village, Upper East Side-Carnegie Hill, Upper East Side-Yorkville, East Harlem (South), East Harlem (North), Randall's Island
District 10: Manhattan
- Washington Heights, Inwood, Marble Hill
District 11: The Bronx
- Bedford Park, Norwood, Kingsbridge Heights-Van Cortlandt Village, Kingsbridge, Riverdale-Spuyten Duyvil, Wakefield-Woodlawn, Woodlawn Cemetery, Van Cortlandt Park
District 12: The Bronx
- Williamsbridge-Olinville, Bronxwood, Eastchester-Edenwald-Baychester, Wakefield, Allerton-Parkside, Baychester, The Valley, Co-op City
District 13: The Bronx
- Bruckner-Bronx River, Throggs Neck-Schuylerville, Pelham Bay-Country Club-City Island, Hart Island, Ferry Point Park-St. Raymond Cemetery, Pelham Parkway-Van Nest, Morris Park, Pelham Bay Park
District 15: The Bronx
- Fordham, Belmont, East Tremont, West Farms, Van Nest and Allerton
District 16: The Bronx
- Morrisania, Claremont Village-Claremont (East), Concourse-Concourse Village, Highbridge, Mount Eden-Claremont (West), Yankee Stadium-Macombs Dam Park, Claremont Park, University Heights (South)-Morris Heights, University Heights (North)-Fordham
District 17: The Bronx
- Mott Haven-Port Morris, Melrose, Hunts Point, Longwood, North & South Brother Islands, Morrisania, Crotona Park East, Concourse-Concourse Village, West Farms, Soundview-Bruckner-Bronx River
District 18: The Bronx
- Soundview-Bruckner, Soundview-Clason Point, Castle Hill-Unionport, Harding Park, Parkchester, Westchester Square
District 19: Queens
- College Point, Whitestone-Beechhurst, Murray Hill-Broadway Flushing, North Flushing, Auburndale, Bayside, Bay Terrace-Clearview, Fort Totten, Douglaston-Little Neck
District 20: Queens
- Flushing, Murray Hill, Queensboro Hill, Fresh Meadows & Mitchell-Linden
District 21: Queens
- Astoria (North)-Ditmars-Steinway, Jackson Heights, East Elmhurst, North Corona, Elmhurst, Corona, Rego Park, Flushing-Willets Point, LaGuardia Airport, Flushing Meadows-Corona Park
District 23: Queens
- Fresh Meadows, Jamaica Estates-Holliswood, Cunningham Park, Bayside, Douglaston-Little Neck, Oakland Gardens-Hollis Hills, Alley Pond Park, Jamaica, Hollis, Glen Oaks-Floral Park-New Hyde Park, Bellerose, Queens Village, Jamaica
District 25: Queens
- Jackson Heights, Elmhurst, East Elmhurst, Woodside
District 26: Queens
- Astoria (Central), Astoria (East)-Woodside (North), Queensbridge-Ravenswood-Dutch Kills, Sunnyside Yards (North), Long Island City-Hunters Point, Sunnyside, Woodside, Sunnyside Yards (South), Calvary & Mount Zion Cemeteries, Jackson Heights, Elmhurst, Maspeth
District 29: Queens
- Rego Park, Forest Hills, Kew Gardens, Richmond Hill, South Richmond Hill, Ozone Park (North), South Ozone Park
District 30: Queens
- Maspeth, Middle Village, parts of Glendale, Ridgewood, Elmhurst and Rego Park
District 35: Brooklyn
- Fort Greene, Clinton Hill, Prospect Heights, Crown Heights
District 38: Brooklyn
- Red Hook, parts of Gowanus, Park Slope, Sunset Park, Borough Park, Dyker Heights, Bensonhurst and Bath Beach
District 39: Brooklyn
- Kensington, Borough Park, Windsor Terrace, Park Slope, Gowanus, Carroll Gardens, Cobble Hill, Boerum Hill, the Columbia Waterfront
District 41: Brooklyn
- Bedford-Stuyvesant (East), Crown Heights (North), Lincoln Terrace Park, Crown Heights (South), Prospect Lefferts Gardens-Wingate, Ocean Hill, Brownsville, East Flatbush-Rugby, East Flatbush-Remsen Village
District 42: Brooklyn
- East New York, Spring Creek-Starrett City, Brownsville, East Flatbush, Remsen Village, Canarsie
District 44: Brooklyn
- Borough Park, Flatbush, Gravesend, Mapleton, Midwood
District 45: Brooklyn
- Flatbush, East Flatbush, Midwood, Flatlands, Marine Park, Canarsie, Kensington
District 46: Brooklyn
- Bergen Beach, Canarsie, Flatlands, Georgetown, Gerritsen Beach, Marine Park, Mill Basin, Mill Island, Sheepshead Bay
District 47: Brooklyn
- Bay Ridge, Coney Island, Sea Gate, parts of Dyker Heights, Bath Beach and Gravesend
District 49: Staten Island
- St. George-New Brighton, Tompkinsville-Stapleton-Clifton-Fox Hills, Rosebank-Shore Acres-Park Hill, West New Brighton-Silver Lake-Grymes Hill, Westerleigh-Castleton Corners, Port Richmond, Mariner's Harbor-Arlington-Graniteville, Snug Harbor, Todt Hill-Emerson Hill-Manor Heights, Fort Wadsworth
District 50: Staten Island
- Arrochar, Bay Terrace, Bulls Head, Castleton Corners, Concord, Dongan Hills, Dongan Hills Colony, Egbertville, Emmerson Hill, Fort Wadsworth, Grant City, Grasmere, High Rock, Lighthouse Hill, Midland Beach, New Dorp, Oakwood, Ocean Breeze, Old Town, Richmondtown, South Beach, Todt Hill, Travis, Westerleigh, Willowbrook; Brooklyn: Bath Beach, Bay Ridge, Dyker Beach Park, Dyker Heights, Fort Hamilton
District 51: Staten Island
- Todt Hill-Emerson Hill-Lighthouse Hill-Manor Heights, New Springville-Willowbrook-Bulls Head-Travis, Freshkills Park (North), Oakwood-Richmondtown, Great Kills-Eltingville, Arden Heights-Rossville, Annadale-Huguenot-Prince's Bay-Woodrow, Tottenville-Charleston, Freshkills Park (South), Great Kills Park
