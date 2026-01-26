Snow totals for New York, New Jersey and Connecticut
NEW YORK - Several inches of snow fell on Sunday across the Tri-State area, and observations from the National Weather Service are showing totals across New York, New Jersey and Connecticut.
Final snow totals
By the numbers:
The agency is detailing snowfall measurements as of Monday morning.
New York
- Astoria 10.1 in
- Battery Park 7.5 in
- Bay Ridge 10.2 in
- Bellerose 10.5 in
- Central Park 11.4 in
- Crown Heights 8.0 in
- Elmhurst 9.0 in
- Flatbush 11.3 in
- Fordham 13.5 in
- Howard Beach 11.0 in
- Midwood 9.0 in
- NYC/JFK 10.3 in
- NYC/La Guardia 9.7 in
- Sheepshead Bay 10.5 in
- Sheepshead Bay 9.7 in
- Throgs Neck Bridge 12.5 in
- Washington Heights 14.9 in
- Whitestone 11.1 in
- Williamsburg 12.0 in
- Williamsburg 10.5 in
New Jersey snow totals
- Bergenfield 11.5 in
- Cliffside Park 14.4 in
- Cranford 11.2 in
- Englewood 15.0 in
- Franklin Lakes 13.5 in
- Glen Ridge 9.5 in
- Harrison 10.0 in
- Hoboken 9.8 in
- Kearny 7.4 in
- Leonia 14.7 in
- Linden 9.6 in
- Little Ferry 13.9 in
- Mahwah 14.5 in
- Montclair 9.5 in
- Montvale 12.5 in
- Newark 12.1 in
- North Caldwell 11.5 in
- Nutley 9.0 in
- Park Ridge 12.8 in
- Pompton Lakes 14.0 in
- Ridgefield 15.8 in
- Ringwood 15.0 in
- River Vale 13.3 in
- Secaucus 12.0 in
- Teaneck 15.5 in
- Tenafly 16.3 in
- Union 11.0 in
- Waldwick 12.5 in
- Wallington 10.2 in
- Wanaque 13.0 in
- Wayne 14.0 in
- West Milford 15.0 in
- Westfield 10.0 in
- Westwood 12.5 in
- Wood-Ridge 10.0 in
Connecticut snow totals
- Bethel 15.7 in
- Bridgeport Airport 15.1 in
- Danbury 15.5 in
- Easton 14.3 in
- Greenwich 11.0 in
- New Canaan 12.6
- New Fairfield 16.0 in
- Newtown 10.5 in
- Newtown 13.7 in
- Norwalk 13.5 in
- Ridgefield 14.0 in
- Shelton 15.0 in
- Stamford 11.0 in
- Stratford 12.0 in
- Weston 12.9 in
- Wilton 13.8 in