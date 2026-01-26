Expand / Collapse search

Snow totals for New York, New Jersey and Connecticut

Published  January 26, 2026 9:11am EST
Winter Weather
    • Snowfall reports are in for parts of New York, New Jersey and Connecticut.
    • The National Weather Service is detailing snowfall measurements as of Monday morning.
    • The numbers are preliminary reports and will change as more data comes in.

NEW YORK - Several inches of snow fell on Sunday across the Tri-State area, and observations from the National Weather Service are showing totals across New York, New Jersey and Connecticut.

Final snow totals

By the numbers:

The agency is detailing snowfall measurements as of Monday morning.

New York

  • Astoria                     10.1 in
  • Battery Park            7.5 in
  • Bay Ridge               10.2 in
  • Bellerose             10.5 in

How much snow did NYC get this weekend?

  • Central Park                11.4 in
  • Crown Heights               8.0 in
  • Elmhurst                9.0 in
  • Flatbush               11.3 in
  • Fordham                     13.5 in
  • Howard Beach                11.0 in
  • Midwood                9.0 in
  • NYC/JFK                     10.3 in
  • NYC/La Guardia              9.7 in
  • Sheepshead Bay              10.5 in
  • Sheepshead Bay         9.7 in
  • Throgs Neck Bridge      12.5 in
  • Washington Heights          14.9 in
  • Whitestone                  11.1 in
  • Williamsburg                12.0 in
  • Williamsburg          10.5 in

New Jersey snow totals

  • Bergenfield                 11.5 in
  • Cliffside Park        14.4 in
  • Cranford              11.2 in
  • Englewood                   15.0 in
  • Franklin Lakes        13.5 in
  • Glen Ridge            9.5 in
  • Harrison                    10.0 in
  • Hoboken                     9.8 in
  • Kearny                      7.4 in
  • Leonia                      14.7 in
  • Linden                      9.6 in
  • Little Ferry                13.9 in
  • Mahwah                      14.5 in
  • Montclair              9.5 in
  • Montvale                    12.5 in
  • Newark                 12.1 in
  • North Caldwell          11.5 in
  • Nutley                9.0 in
  • Park Ridge                  12.8 in
  • Pompton Lakes           14.0 in
  • Ridgefield                  15.8 in
  • Ringwood                15.0 in
  • River Vale              13.3 in
  • Secaucus                    12.0 in
  • Teaneck                     15.5 in
  • Tenafly               16.3 in
  • Union                  11.0 in
  • Waldwick                    12.5 in
  • Wallington            10.2 in
  • Wanaque               13.0 in
  • Wayne                  14.0 in
  • West Milford                15.0 in
  • Westfield             10.0 in
  • Westwood                    12.5 in
  • Wood-Ridge                  10.0 in

Connecticut snow totals

  • Bethel                15.7 in
  • Bridgeport Airport          15.1 in
  • Danbury               15.5 in
  • Easton                  14.3 in
  • Greenwich                   11.0 in
  • New Canaan            12.6
  • New Fairfield         16.0 in
  • Newtown                     10.5 in
  • Newtown                13.7 in
  • Norwalk                13.5 in
  • Ridgefield             14.0 in
  • Shelton                     15.0 in
  • Stamford                11.0 in
  • Stratford                   12.0 in
  • Weston                12.9 in
  • Wilton                 13.8 in

    • This article includes information provided by the National Weather Service New York.
Winter WeatherNew York