NYC Five Boro Bike Tour 2026: Street closures
NEW YORK - More than 32,000 cyclists are expected to ride through all five boroughs Sunday, May 3, for the annual Five Boro Bike Tour, prompting extensive street closures across New York City.
What we know:
The event allows riders of all skill levels to travel on streets typically open to vehicle traffic.
Roads will be closed at the discretion of the New York Police Department.
When does the NYC Five Boro Bike Tour start?
Timeline:
The tour begins in Lower Manhattan with staggered start waves:
- Wave 1 starts at 7:30 a.m. for VIP, charity, preferred start and member riders. Recommended arrival is between 6 a.m. and 7 a.m.
- Wave 2 starts at 8:30 a.m. with arrival between 7:30 a.m. and 8 a.m.
- Wave 3 starts at 9:15 a.m. with arrival between 8:15 a.m. and 8:45 a.m.
- Wave 4 starts at 9:50 a.m. with arrival between 8:50 a.m. and 9:20 a.m.
- Wave 5 starts at 10:30 a.m. with arrival between 9:30 a.m. and 10 a.m.
Riders traveling southbound to the start line are directed to use Broadway to access east side entry points.
Those heading northbound should use the Hudson River Greenway for west side access.
Participants assigned to different waves are advised to ride together in the latest wave.
Riders cannot move to an earlier start.
NYC street closures this weekend
UNITED STATES -May 7: Thousands of Bicyclists take part in the Five Boro Bike Tour, some of whom are seen here as they travel along the Gowanus Expressway in Brooklyn on Sunday May 7, 2023. (Photo by Theodore Parisienne for NY Daily News via Getty Im (Getty Images)
Here's a list of street closures this Sunday:
Manhattan:
- Greenwich Street between Battery Place and Morris Street
- Trinity Place between Morris Street and Liberty Street
- Church Street between Liberty Street and Canal Street
- Chambers Street between Broadway and West Street
- Worth Street between Broadway and West Broadway
- Canal Street between Broadway and 6th Avenue
- 6th Avenue between Franklin Street and West 59th Street
- West 59th Street between 6th Avenue and 5th Avenue
- Grand Army Plaza between West 59th Street and East Drive
- East Drive between Grand Army Plaza and Center Drive
- Center Drive between 5th Avenue and East Drive
- East Drive between Center Drive and Adam Clayton Powell Jr. Boulevard
- Adam Clayton Powell Jr. Boulevard between West 110th Street and West 135th Street
- East and West 135th streets between Adam Clayton Powell Jr. Boulevard and Madison Avenue
- Madison Avenue between East 135th Street and East 138th Street
- Madison Avenue Bridge, Bronx-bound
Bronx:
- East 138th Street between Madison Avenue Bridge and 3rd Avenue
- 3rd Avenue between East 138th Street and the 3rd Avenue Bridge
- 3rd Avenue Bridge, Manhattan-bound
Manhattan:
- Harlem River Drive and FDR Drive southbound between the 3rd Avenue Bridge and East 116th Street
- East 116th Street between FDR Drive and Pleasant Avenue
- Pleasant Avenue between East 116th Street and East 114th Street
- Harlem River Drive and FDR Drive southbound between East 116th Street and the East 63rd Street exit
- East 63rd Street between FDR Drive and the Queensboro Bridge exit
- Queensboro Bridge upper level, Manhattan-bound
Queens:
- Queens Plaza South between 21st Street and Vernon Boulevard
- 21st Street between 43rd Avenue and Queens Plaza South
- 21st Street between Queens Plaza South and Hoyt Avenue North
- Hoyt Avenue North between 21st Street and 19th Street
- 19th Street between Hoyt Avenue North and Ditmars Boulevard
- Ditmars Boulevard between 19th Street and Shore Boulevard
- Shore Boulevard between Ditmars Boulevard and Astoria Park South
- Astoria Park South between Shore Boulevard and 14th Street
- 14th Street between Astoria Park South and 31st Avenue
- 31st Avenue between 14th Street and Vernon Boulevard
- Vernon Boulevard between 31st Avenue and 44th Drive
- 44th Drive between Vernon Boulevard and 11th Street
- 11th Street between 44th Drive and the Pulaski Bridge
- Pulaski Bridge, Brooklyn-bound
Brooklyn:
- McGuinness Boulevard between the Pulaski Bridge and Greenpoint Avenue
- Java Street between McGuinness Boulevard and Franklin Street
- Greenpoint Avenue between McGuinness Boulevard and Franklin Street
- Franklin Street between Java Street and North 14th Street
- Kent Avenue between North 14th Street and Williamsburg Street West
- Williamsburg Street West between Kent Avenue and Flushing Avenue
- Flushing Avenue between Williamsburg Street West and Navy Street
- North Elliott Place between Flushing Avenue and Park Avenue
- Navy Street between Flushing Avenue and York Street
- York Street between Navy Street and Gold Street
- Gold Street between York Street and Front Street
- Front Street between Gold Street and Old Fulton Street
- Old Fulton Street between Furman Street and Front Street
- Furman Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue
- Atlantic Avenue between Furman Street and Columbia Street
- Columbia Street between Atlantic Avenue and the Brooklyn-Queens Expressway entrance
- Brooklyn-Queens Expressway and Gowanus Expressway to the Verrazzano Bridge
- Verrazzano-Narrows Bridge lower level, Staten Island-bound
Staten Island:
- Bay Street between New York Avenue and Hylan Boulevard
- Hylan Boulevard between Bay Street and Edgewater Street
- Edgewater Street and Front Street between Hylan Boulevard and Hannah Street
- Hannah Street between Front Street and Bay Street
- Bay Street between Hannah Street and Richmond Terrace
- Richmond Terrace between Bay Street and Nicholas Street
- Additional construction embargoes will be in effect in parts of Manhattan in the days leading up to the event.
Officials say Sixth Avenue is expected to reopen to traffic by noon.
The Source: This report is based on information from the NYC Five Boro Bike Tour 2026.