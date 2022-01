Eric Adams toma juramento como alcalde de Nueva York

Eric Adams, el nuevo alcalde y ex-capitán de policía, enfrenta grandes problemas en la ciudad de Nueva York.

Un problema que está en mente para los Latinos es la criminalidad, especialmente en los subways.

"Yo no he cogido subways por que ella tiene miedo en los subways. En el año pasado solo manejaba," nos dice un residente de Queens.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en la estación en Times Square. Una mujer fue empujada a través de las vías del tren. La víctima tuvo heridas a su cara y cuello.

Otro problema en mente para los Latinos es el desempleo y quieren ver más esfuerzo de la ciudad para mantener las calles limpias.

"Se tiene que enfocar en los empleos. No hay mucho empleo. Y mas que todo hay empleo mal parados me entiende. Y eso no logra llenar la necesidad, pagar renta. La renta esta por las nubes," nos dice otro residente de Queens.

Adams dice su prioridad número uno es reducir el crimen y ha prometido trabajar con la Gobernadora Kathy Hochul.

Adams ha recomendado poner policías en los trenes y profesionales de salud mental y proveer servicios a la gente sufriendo de enfermedades mentales.