World Cup 2026 base camps: Where national teams will be based during the tournament
NEW YORK - As the 2026 FIFA World Cup approaches, national teams are finalizing where they will live and train during the tournament.
What we know:
Each team selects a base camp that includes training facilities and accommodations.
With matches spread across three countries, teams will travel to games while remaining based in one primary location.
World Cup 2026 base camps
Here’s a list of teams that have reported base camp locations, with additional teams expected to finalize plans ahead of the tournament.
United States
- Croatia — Alexandria, Virginia: Training site: Episcopal High School
- Saudi Arabia — Austin, Texas: Training site: Q2 Stadium / Austin FC facilities
- Curaçao — Boca Raton, Florida: Training site: FAU soccer complex
- France — Boston, Massachusetts: Training site: Gillette Stadium facilities
- Scotland — Charlotte, North Carolina: Training site: Charlotte FC complex
- Spain — Chattanooga, Tennessee: Training site: local professional facilities
- Ivory Coast — Chester, Pennsylvania: Training site: Subaru Park (Philadelphia Union)
- Ecuador — Columbus, Ohio: Training site: Columbus Crew facilities
- Norway — Greensboro, North Carolina: Training site: UNC Greensboro
- DR Congo — Houston, Texas: Training site: SaberCats Stadium
- United States — Irvine, California: Training site: Great Park Stadium
- Argentina — Kansas City, Kansas/Missouri
- England — Kansas City, Kansas/Missouri
- Netherlands — Kansas City, Kansas/Missouri: Training site: Sporting KC complex
- Algeria — Lawrence, Kansas: Training site: University of Kansas
- Czech Republic — Mansfield, Texas: Training site: regional complex
- Brazil — Morristown, New Jersey: Training site: private training facilities
- Senegal — New Brunswick, New Jersey: Training site: Rutgers University facilities
- Japan — Nashville, Tennessee: Training site: Nashville SC facility
- Australia — Oakland, California: Training site: Bay Area facilities
- Austria — Santa Barbara, California
- Qatar — Santa Barbara, California: Training site: UCSB facilities
- Switzerland — San Diego, California
- New Zealand — San Diego, California: Training site: Snapdragon Stadium complex
- Germany — Winston-Salem, North Carolina: Training site: Wake Forest University
- Belgium — Renton, Washington: Training site: Seattle Sounders FC Performance Center / Providence Swedish Performance Center & Clubhouse
- Bosnia and Herzegovina — Herriman, Utah: Training site: Real Salt Lake facilities
- Cabo Verde — Tampa, Florida: Training site: Waters Sportsplex
- Egypt — Spokane, Washington: Training site: Gonzaga University / Luger Field
- Ghana — Smithfield, Rhode Island: Training site: Bryant University
- Haiti — Galloway Township, New Jersey: Training site: Stockton University
- Iraq — White Sulphur Springs, West Virginia: Training site: Greenbrier Sports Performance Center
- Jordan — Portland, Oregon: Training site: University of Portland
- Paraguay — San Jose, California: Training site: San Jose State University Spartan Soccer Complex
- Portugal — Palm Beach County, Florida: Training site: Gardens North County District Park
- Sweden — Frisco, Texas: Training site: FC Dallas Stadium / Toyota Stadium
- Türkiye — Mesa, Arizona: Training site: Arizona Athletic Grounds
- Uzbekistan — Marietta, Georgia: Training site: Atlanta United Training Center
- Morocco — Basking Ridge, New Jersey: Training site: The Pingry School
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Kylian Mbappe of France celebrates scoring a goal to make it 2-2 during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina (3) and France (3) (Argentina win 4-2 on penalties) at Lusail Stadium on December 18
Mexico
- South Korea — Guadalajara: Training site: Estadio Akron
- Colombia — Guadalajara: Training site: Chivas / Liga MX facilities
- Uruguay — Playa del Carmen: Training site: Riviera Maya complex
- Iran — Tijuana, Mexico: Training site: TBA
- Mexico — Mexico City: Training site: Centro de Alto Rendimiento
- South Africa — Pachuca, Mexico: Training site: Universidad del Futbol
- Tunisia — Monterrey, Mexico: Training site: El Barrial / Rayados Training Centre
Canada
- Panama — New Tecumseth, Ontario: Training site: local training grounds
- Canada — Vancouver, British Columbia: Training site: National Soccer Development Centre
DALLAS, TEXAS - APRIL 26: The original trophy is seen at the FIFA World Cup 26 Trophy Tour on April 26, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Omar Vega - FIFA/FIFA via Getty Images)
RELATED: How does the new 2026 FIFA World Cup format work?
Why base camps matter
Base camps serve as a team’s home during the tournament, providing a consistent environment for training, recovery and preparation.
Teams often choose locations based on facilities, travel logistics and climate rather than match locations.
PODGORICA, MONTENEGRO - NOVEMBER 17: Luka Modric of Croatia following the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Montenegro and Croatia at Podgorica City Stadium on November 17, 2025 in Podgorica, Montenegro. (Photo by Francesco Scaccianoce - UE
What's next:
More teams are expected to confirm their base camps as the tournament approaches.
The Source: This article was written using information from NBC Sports and official press releases from national teams.